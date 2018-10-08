Экологи призвали не прокладывать газопровод "Сила Сибири-2" по плато Укок

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Возможное прохождение газопровода "Сила Сибири-2" из России в Китай через плато Укок в Республике Алтай угрожает объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО, экологи призывают выбрать другой маршрут, сообщили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России. В "Газпроме" агентству ответили, что проект будет реализован в полном соответствии с законодательством.

"Газпром" и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту, который получил название "Сила Сибири-2". Западный маршрут предусматривает создание новой трубопроводной системы "Сила Сибири-2" в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил журналистам, что РФ и Китай ставят перед собой задачу завершить переговоры по западному маршруту поставок газа в КНР до конца 2018 года, принципиальные вопросы уже согласованы.

В марте 2017 года Минприроды отмечало, что проект "Газпрома" не предусматривает прохождение газопровода "Сила Сибири-2" через Золотые горы Алтая, а если это произойдет, то они " все равно должны будут проводить это через решение правительства, через экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду", "это не один год".

"Плато Укок — уникальная природная территория, которая является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая". Мы призываем руководство России и Китая в случае принятия решения о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" выбрать маршрут, не затрагивающий плато Укок", – говорится в сообщении WWF и Greenpeace. Природоохранные организации подчеркивают, что строительство газопровода через уникальное высокогорное плато с высоким уровнем биоразнообразия приведет к нарушению хрупких высокогорных почв, воздействует на флору и фауну плато. Кроме того, прокладка трубопровода через особо охраняемую природную территорию противоречит российскому закону.

"WWF и Гринпис не призывают к запрету трубопроводов и промышленного развития, а указывают на необходимость соблюдения природоохранного законодательства и минимизации ущерба для природы. Отказ от ведения промышленной деятельности на территории объектов всемирного природного наследия все чаще становится международной практикой", — цитируются в сообщении слова руководителя программы по экологической политике ТЭК WWF России Алексея Книжникова.

"Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно (в том числе на последней сессии комитета) заявлял о недопустимости строительства газопровода через плато Укок. Если со стороны РФ не будет дан однозначный ответ об отказе от этого варианта строительства, то объект всемирного наследия "Золотые горы Алтая" может быть уже в следующем году переведен в список "всемирное наследие под угрозой", — отметили экологи.

В пресс-службе "Газпрома" РИА Новости сообщили, что природоохранное законодательство при строительстве будет полностью соблюдено. "В случае принятия решения о реализации проекта "Сила Сибири-2" компания будет обеспечивать его выполнение в полном соответствии с законодательством, в том числе природоохранным", — заявили агентству в компании.

Золотые горы Алтая — три участка Алтайских гор, включающие Алтайский заповедник, Катунский заповедник и плоскогорье Укок. Ранее в июле комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО заявил, что Золотые горы Алтая будут включены в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, в случае решения о продолжении проекта трубопровода на Алтае на территории объекта. Российская сторона должна до 1 февраля 2017 года представить комитету новый отчет о состоянии объекта и о проекте трубопровода.