В Москве маломобильные инспекторы начали давать консультации водителям

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Маломобильные инспекторы "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) стали на постоянной основе консультировать водителей по вопросам платных парковок в сервисном центре "Московский транспорт" на улице 1905 года, сообщил РИА Новости генеральный директор ГКУ АМПП Александр Гривняк.

"С октября маломобильные инспекторы АМПП начали работу в сервисном центре "Московский транспорт" на улице 1905 года. Они будут консультировать автомобилистов по вопросам платных парковок. Маломобильные сотрудники расскажут жителям, как оформить резидентное разрешение, где получить абонемент, как установить и воспользоваться мобильным приложением для оплаты, а также ответят на другие вопросы", — рассказал Гривняк в понедельник.

Он пояснил, что с начала июня маломобильные инспекторы патрулировали платные парковки и выявляли нарушителей в рамках пилотного проекта. Предполагалось, что это будет временный проект на три летних месяца.

"Однако они приняли решение остаться на постоянной основе и заняться другой работой. Это очень хороший показатель и означает, что наш проект им действительно интересен", — заметил гендиректор учреждения.

Он добавил, что в течение лета инспекторы не только фиксировали автомобили на платных парковках, но и проверяли доступность городской среды для горожан с ограниченными физическими возможностями — в разных округах города инспекторы выявляли места, которые необходимо адаптировать для маломобильных жителей. Информация о таких местах направлялась в префектуры, чтобы создать безбарьерную городскую среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сервисные центры "Московский транспорт" — это популярный канал связи с горожанами, который помогает решить проблемы и спорные ситуации, а также привлечь еще больше жителей к развитию транспортной системы Москвы. Каждую неделю здесь консультируют примерно 5 тысяч человек. Среднее время обслуживания занимает около 8 минут, а время ожидания – около 2 минут", — отметил Гривняк.