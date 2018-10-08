Московские спасатели предупредили о сильном ветре днем в понедельник

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Спасатели предупреждают жителей и гостей столицы о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду днем в понедельник.

"По информации Росгидромет, в период с 13.00 до 17.00 часов 8 октября в Москве ожидается ветер с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении ГУМЧС России по Москве.

МЧС рекомендует, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также быть внимательными и осторожными.