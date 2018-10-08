Братья Магомедовы из СИЗО поздравили с победой бойца Нурмагомедова

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, находящиеся в СИЗО "Лефортово" по подозрению в организации преступного сообщества и хищениях, попросили правозащитников передать поздравления чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Ранее сообщалось, что МВД РФ обвинило братьев Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

"Они смотрели бой в камерах "Лефортово" и очень довольны победой Хабиба. Попросили правозащитников передать, что поздравляют чемпиона. Что для них он является лучшим бойцом федерации. Но очень сожалеют, что после боя его противник Макгрегор позволил себе оскорбления страны, Дагестана, семьи Хабиба и другие резкие высказывания. И при этом остался безнаказанным с точки зрения правил", — рассказал Мельников.

Он отметил, что в целом же жалоб на своё содержание в СИЗО братья Магомедовы не имеют. Условия называют сносными.

Нурмагомедов в субботу победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

После Макгрегор ушел в подтрибунное помещение, не дождавшись объявления победителя. Нурмагомедов остался в ринге и долгое время просил отдать ему чемпионский пояс, но глава UFC Дэйна Уайт сообщил россиянину, что не может надеть на него чемпионский пояс.