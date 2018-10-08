В Москве 11-14 октября ограничат движение из-за осеннего мотофестиваля

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Движение на некоторых участках в Москве перекроют и ограничат в период с 11 по 14 октября из-за проведения Московского городского осеннего мотофестиваля, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в понедельник.
Кроме того, с 03.00 13 октября с открытием по мере прохождения колонны будут закрыты улицы Академика Сахарова и Маши Порываевой от Садового кольца до Каланчевской улицы. Также 13 октября с 11.30 автомобилисты не смогут проехать по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, по Комсомольскому проспекту, проспекту Вернадского и Университетскому проспекту. Снятие перекрытий на этих участках будет осуществляться по мере прохождения колонны.