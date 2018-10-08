В Москве 11-14 октября ограничат движение из-за осеннего мотофестиваля

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Движение на некоторых участках в Москве перекроют и ограничат в период с 11 по 14 октября из-за проведения Московского городского осеннего мотофестиваля, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в понедельник.

Так, движение для автомобилистов будет ограничено на улице Косыгина в районе Университетской площади с 00.00 11 октября до 22.00 12 октября и с 06.00 до 23.59 14 октября. С 22.00 12 октября до 06.00 14 октября не будет движения на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта, Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Также 13 октября в 11.45 перекроют Университетский проспект от проспекта Вернадского до Менделеевской улицы, движение на нем будет открываться по мере прохождения колонны.

Кроме того, с 03.00 13 октября с открытием по мере прохождения колонны будут закрыты улицы Академика Сахарова и Маши Порываевой от Садового кольца до Каланчевской улицы. Также 13 октября с 11.30 автомобилисты не смогут проехать по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, по Комсомольскому проспекту, проспекту Вернадского и Университетскому проспекту. Снятие перекрытий на этих участках будет осуществляться по мере прохождения колонны.