Племянница Скрипаля хочет пригласить Петрова и Боширова на встречу

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала РИА Новости, что в ближайшие дни через соцсети обратится с предложением о встрече к россиянам Александру Петрову и Руслану, которых Лондон подозревает в причастности к "делу Скрипалей".

Ранее Виктория Скрипаль в интервью газете "Известия" сообщила, что не верит в причастность Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери. По ее словам, личная встреча с обвиняемыми россиянами поможет доказать их невиновность, отмечает издание.

В понедельник Скрипаль рассказала РИА Новости, что с Петровым и Бошировым она пока не встретилась.

"Я напишу в социальных сетях обращение к ним, чтобы они вышли на связь", — сказала собеседница агентства, отметив, что сделает это "через пару дней".

Обращение она опубликует во всех социальных сетях и уверена, что информация дойдет до адресатов.

"Они же сказали, что через соцсети увидели, что к ним Симоньян обращается, что в соцсетях у них есть друзья, знакомые", — отметила Скрипаль.

"Я просто хочу видеть этих людей, посмотреть им в глаза, больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно", — добавила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.