Во ФСИН рассказали о средней зарплате заключенных в колонии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Работающие заключенные в среднем ежемесячно получают "на руки" порядка 4 тысяч рублей, сообщил врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН РФ Валерий Пантелеев.

"Заработанные деньги после всех вычетов поступают на их лицевые счета. В среднем эта сумма составляет 4 тысячи рублей в месяц", — пояснил Пантелеев.

Во ФСИН РИА Новости уточнили, что заработная плата осужденных не опускается ниже минимального размера оплаты труда, но существует ряд вычетов из их зарплат — выплаты по искам потерпевшим от их преступлений, алименты, деньги за содержание (одежда, еда и так далее).

По словам Пантелеева, значительную роль в организации труда осужденных играет привлечение госзаказов. Сейчас пакет заказов составляет 1,6 миллиарда рублей.

На территории исправительных учреждений функционируют 569 центров трудовой адаптации осужденных, 75 производственных мастерских.

Производственная деятельность уголовно-исполнительной системы России представлена различными отраслями промышленности: швейной (25,4%), металлообрабатывающей (15,3%), сельскохозяйственной (14,1%), деревообрабатывающей (11,6%).