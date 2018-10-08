По Крымскому мосту за неделю проехали десять тысяч грузовиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Десять тысяч грузовиков проехали по мосту через Керченский пролив за неделю с момента запуска грузового движения, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Ограничения по движению грузовиков, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, были сняты 1 октября.
"С момента снятия ограничений для грузового транспорта по автотрассе через Крымский мост проехали 10 тысяч грузовиков в обе стороны, это почти 15% от общего потока", — говорится в сообщении.
Трафик грузового транспорта распределяется по направлениям (Тамань и Крым) практически равномерно.
"Наибольшая интенсивность – более 2,2 тысячи – зафиксирована 1 октября, в первые сутки после снятия ограничений. Наименьшая интенсивность отмечена в воскресенье 7 октября — менее 1 тысячи транспортных средств массой свыше 3,5 тонны", — отметили в инфоцентре.
В целом за первую неделю октября автодорогой по Крымскому мосту воспользовались 69 тысяч автомобилистов (среднесуточная интенсивность движения – более 9,8 тысячи транспортных средств в обе стороны). Движение осуществляется в штатном режиме.
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