По Крымскому мосту за неделю проехали десять тысяч грузовиков

Машины на Крымском мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т.

Машины на Крымском мосту, где были сняты ограничения на движение фур свыше 3,5т.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Десять тысяч грузовиков проехали по мосту через Керченский пролив за неделю с момента запуска грузового движения, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Ограничения по движению грузовиков, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, были сняты 1 октября.

"С момента снятия ограничений для грузового транспорта по автотрассе через Крымский мост проехали 10 тысяч грузовиков в обе стороны, это почти 15% от общего потока", — говорится в сообщении.

Трафик грузового транспорта распределяется по направлениям (Тамань и Крым) практически равномерно.

"Наибольшая интенсивность – более 2,2 тысячи – зафиксирована 1 октября, в первые сутки после снятия ограничений. Наименьшая интенсивность отмечена в воскресенье 7 октября — менее 1 тысячи транспортных средств массой свыше 3,5 тонны", — отметили в инфоцентре.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Перейти в фотобанк В Госдуме назвали выгоды от запуска грузового движения по Крымскому мосту При этом в рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1,3 до 1,5 тысячи автомобилей ежесуточно.

В целом за первую неделю октября автодорогой по Крымскому мосту воспользовались 69 тысяч автомобилистов (среднесуточная интенсивность движения – более 9,8 тысячи транспортных средств в обе стороны). Движение осуществляется в штатном режиме.

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