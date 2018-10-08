В Госдуме предложили обязать крупные компании оплачивать сотрудникам фитнес

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам.
"Считаю эту инициативу актуальной и своевременной. В качестве дополнения к данной законодательной инициативе прошу рассмотреть возможность введения нормы, устанавливающей обязанность крупных компаниях (более 250 человек) выделять средства на организацию занятий спортом и физической культурой для своих сотрудников. Данная мера позволит стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом", — предложил парламентарий министру.