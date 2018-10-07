Первый президент Ингушетии приехал в Магас на митинг

МАГАС, 7 окт — РИА Новости. Первый президент Ингушетии Руслан Аушев приехал на продолжающийся с четверга митинг в Магасе против соглашения о границе с Чечней, сообщает корреспондент РИА Новости.

Несогласованный митинг у площади Согласия в Магасе продолжается с четверга. Вечером в субботу правительство Ингушетии на своем сайте сообщило о согласовании митинга Совету тейпов ингушского народа с 8 по 15 октября с 7.00 мск до 22.00 мск.

Аушев появился на митинге, проходящем у площади Согласия в Магасе. Около 1 тысячи человек слушают его выступление на национальном языке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как отмечается в сообщении МВД по Ингушетии в воскресенье, в Магасе и прилегающих территориях ведомство охраняет общественный порядок и обеспечивает общественную безопасность.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции.