МВД опровергло сообщения о массовых проверках телефонов и личных переписок

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. МВД опровергло информацию в интернете о массовых проверках полицейскими мобильных телефонов граждан, а также их личных переписок, в министерстве рекомендовали в подобных случаях обращаться с жалобой в надзорные органы.сайте министерства.
В МВД напомнили, что конституция РФ гарантирует соблюдение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений. Ограничение этого права возможно только на основании решения суда, подчеркнули в ведомстве.
"В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России", — отмечается в сообщении.