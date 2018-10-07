МВД опровергло сообщения о массовых проверках телефонов и личных переписок

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. МВД опровергло информацию в интернете о массовых проверках полицейскими мобильных телефонов граждан, а также их личных переписок, в министерстве рекомендовали в подобных случаях обращаться с жалобой в надзорные органы.

"Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности", — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МВД напомнили, что конституция РФ гарантирует соблюдение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений. Ограничение этого права возможно только на основании решения суда, подчеркнули в ведомстве.

"В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России", — отмечается в сообщении.