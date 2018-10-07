Медведев поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства в телефонном разговоре поздравил президента с праздником, пожелав ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России", — говорится в сообщении.

Сегодня Путину исполняется 66 лет. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства проведет этот день с родными, близкими и друзьями.

Позже стало известно, что одним из гостей на дне рождения президента будет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Российского лидера уже поздравили многие его коллеги, в том числе президенты Белоруссии и Азербайджана, президент и премьер Армении.