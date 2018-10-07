Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Солнечная погода прогнозируется в Москве в воскресенье, температура воздуха в городе прогреется до плюс 16-18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В воскресенье погоду будет определять антициклон. Погода будет днем довольно солнечная, ветер не будет сильным, поэтому солнечный прогрев будет еще значительным. На 7-е октября мы прогнозируем плюс 16 градусов, но не исключено, что в центре может быть и до плюс 18 градусов. Это теплая погода, чуть выше климатической нормы", — сказала Позднякова агентству в среду.

При этом как сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец, на следующей неделе в столицу придет "старое бабье лето", температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы.

Погода, по его словам, будет малооблачной и тихой. Ночью температура воздуха будет падать до плюс 1-6 градусов, а днем повышаться до плюс 10-15 градусов, к концу недели она поднимется до плюс 17 градусов.