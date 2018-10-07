В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним вступают в силу в России в воскресенье.

Правила устанавливают несколько нововведений. В частности, приказ определяет порядок регистрации автомобилей, которые имеют электронные паспорта (ЭПТС) и паспорта на бумажном носителе. С июля в России запустили систему ЭПТС, с этого момента начался переходный период до 1 ноября 2019 года. Компания "Электронный паспорт" ранее поясняла, что перемены с июля 2018 года не коснутся всех автовладельцев сразу и не изменят привычную логику их поведения, так как первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, приказ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.

Кроме того, документ регулирует и значительно упрощает порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на осмотр. По его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы ГИБДД. При этом замененный двигатель должен быть того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве, не быть в розыске и иметь оригинальную заводскую маркировку.

Как подчеркивала Волк, по результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков "Транзит" на вывозимые транспортные средства. Расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.

Также приказ МВД разрешил регистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности — его выдают взамен утерянного паспорта.