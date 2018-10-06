В Подмосковье в ближайшие пять лет откроются около 200 школ

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Порядка 200 школ появится в Подмосковье в ближайшие пять лет, заявил глава региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "360".

"Мы в марте месяце должны заложить порядка 100 школ и начать строительство по президентской программе – 200 школ за 5 лет мы должны построить. Беспрецедентное количество, контингент растет. Поэтому на образование у нас очень серьёзные планы", — заявил губернатор.

Кроме того, по его словам, на базе МФТИ в подмосковном Долгопрудном заложен новый корпус начальной школы, чтобы те дети, что уже в 7-9 лет имеют склонность к точным наукам, имели возможность реализовывать свой потенциал в столь раннем возрасте. Губернатор добавил, что в Дубне с институтом ядерных исследований планируется открыть еще одну хорошо оснащенную школу, где также дети смогут получать высококлассное образование.

Также Воробьев рассказал, что в регионе будет модернизирована работа трех педагогических вузов.

"В общем все это очень скрупулёзная, серьезная работа, которую наотмашь или второпях невозможно сделать. Это погружение и конкретная работа по этим направлениям. Мы этим и занимается", — добавил Воробьев.