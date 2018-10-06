В Подмосковье закрыли более 20 свалок за год

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Более 20 свалок было закрыто в Подмосковье за 2018 год, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Тема мусора широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года в Московской области будет внедряться новый экологический стандарт.

"У каждого времени свои вызовы. На нашу долю вызов пришелся на 2018 год — мусор. Проблема зрела очень давно, еще с 2013 года. Первое письмо, которое я написал президенту, было о мусоре. Я понимал, что без поддержки президента я не смогу поменять плохое на хорошее. И тогда президент меня поддержал, и мы начали закрывать свалки. Их всего было 39 в Московской области. На 2018 год мы закрыли 24", — рассказал Воробьев в интервью телеканалу "360".

Он также заявил, что помимо закрытия свалок необходима их рекультивация, что предполагает огромную работу и затраты в размере десятков миллиардов рублей.

Воробьев также напомнил, что с начала 2019 года на территории Подмосковья начнут работать 11 заводов по переработке мусора, отметив, что Подмосковье станет первым регионом в России, где внедрят новые технологии по переработке мусора.

"По сути мы первые в стране запускаем новую индустрию переработки мусора. У нас будет действовать 11 заводов, комплексов по переработке отходов", — добавил губернатор.