МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что следует узаконить понятие многодетной семьи на федеральном уровне для признания ее статуса во всех регионах.

"Понятия многодетной семьи на федеральном уровне еще нет. Если (соответствующий) закон пройдет, тогда мы регламентируем понятие о многодетной семье, и все вытекающие из этого последствия на федеральном уровне могут быть приняты. Хотя бы единый документ, удостоверяющий многодетную семью, который бы признавался в различных регионах", — заявила детский омбудсмен в интервью программе "Поздняков" на НТВ, которое выйдет в эфир в ночь с понедельника на вторник.

Кузнецова подчеркнула, что в регионе (не уточняется в каком) идет сокращение числа детей в приютах, однако при этом 30% сирот возвращают обратно в приемные дома

"(В одном из регионов) замечательная цифра по сокращению числа детей в сиротских учреждениях. Но мы берем параллельно следующую цифру: 30% — возврат, расторгнутые договоры", — сказала Кузнецова.