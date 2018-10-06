В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, которые МВД ввело в конце сентября.
Кроме того, ранее выданные бумажные ПТС будут действовать бессрочно, но при желании их можно будет заменить на электронные.
Нововведения также упростят действия автовладельцев при замене двигателя. Теперь машину достаточно будет отправить на осмотр, после которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции. Отмечается, что новый двигатель должен быть такого же типа и модели, как и предыдущий, не быть в розыске и иметь оригинальную заводскую маркировку.
Новый закон регулирует и такую ситуацию, когда у автомобиля есть сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них.
Приказ также разрешает ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности, а не только по паспорту.