В Калининграде появились уникальные опоры ЛЭП в виде 112-метровых якорей

КАЛИНИНГРАД, 6 окт — РИА Новости. Самые высокие в РФ опоры линии электропередачи в виде якорей высотой 112 метров, претендующие на рекорд России, презентовали в субботу в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости.

Они установлены на берегах реки Преголя. Одним из первых судов, которое прошло под линиями электропередачи между опорами, стал один из крупнейших парусных судов – четырехмачтовый барк "Крузенштерн", высота мачт которого составляет около 55 метров.

"Мы заявились в Книгу рекордов России, потому что это самые высокие стилизованные на территории РФ высоковольтные опоры. Это не просто металлосооружения, это действующая линия электропередачи 330 киловольт. Не сама цель была построить якорь, это следствие нашей работы по надежному и безопасному энергоснабжению потребителей области", — сказал на презентации председатель совета директоров "Янтарьэнерго" (входит в ПАО "Россети") Игорь Маковский.

Он добавил, что заявка уже отправлена и в Интеррекорд. После того, как в Калининград приедут эмиссары, произведут замеры, новый уникальный инженерный проект — стилизованные опоры в виде якоря — сможет претендовать на мировой рекорд.

Высота опоры сопоставима с высотой 36-этажного дома или длиной футбольного поля и составляет 112 метров, каждая из двух опор состоит из пяти ярусов, ширина якорей более 16 метров. Вес опоры 450 тонн, она способна выдержать ветер силой до 36 метров в секунду. По всей высоте опор установлено сигнальное освещение, что делает их заметными в темное время суток для кораблей и самолетов. Надежность конструкции обеспечивают почти 270 свай, забитых на глубину 24 метра.

Расстояние между опорами над рекой Преголя, в месте активного судоходства, около

500 метров, высоту подвеса линий более 60 метров выбрали для того, чтобы обеспечить прохождение самых крупногабаритных судов, таких как парусники "Крузенштерн" и "Седов", чтобы команде барков, портом приписки которых является Калининград, не приходилось складывать мачты.

Проект разработан заводом "Гидромонтаж", единственным предприятием в России, которое специализируется на создании нетиповых ЛЭП. На этом же предприятии были изготовлены декоративные опоры ЛЭП в виде снежного барса и лыжников – символов Олимпиады-2014 в Сочи, а также первая стилизованная опора ЛЭП "Янтарьэнерго" в виде волка Забиваки, установленная в рамках подготовки к ЧМ-2018.

"У нас уже был проект с Забивакой, который на Приморском кольце у нас так красиво подсвечивается и радует и туристов, и тех, кто живет в регионе. И вот теперь эти увенчанные красными якорями 112-метровые опоры вполне тянут на новый символ для Калининграда. Надеюсь, что и наши моряки и те, кто приходят на яхтах, наши иностранные гости, будут отмечать красоту этих сооружений", — сказал калининградский губернатор Антон Алиханов.

Как рассказали в "Янтарьэнерго", самые высокие в России опоры ЛЭП в виде якоря – часть масштабного проекта: для присоединения построенной, но еще не введенной полностью в эксплуатацию новой Прегольской ТЭС от подстанции Северная построена новая линия электропередачи протяженностью 65 километров. Энергетический мост из 254 опор позволит создать кольцо вокруг областного центра. Часть линий проходит над рекой Преголя, в местах активного судоходства, где и построены уникальные опоры.