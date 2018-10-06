Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве. Архивное фото

Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Потепление до 14 градусов, облачность и слабый дождь ожидаются в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем облачно, вечером с прояснениями, местами слабый дождь, морось. Максимальная температура в городе 12-14 градусов, по области 9-14 градусов тепла", — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что в субботу в городе также будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба.