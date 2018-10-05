"Аэрофлот" ответил на обвинения главы Общественной палаты Фадеева

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" опроверг упреки секретаря Общественной палаты РФ о том, что авиакомпания не выполняет социальные обязательства перед жителями Дальнего Востока с точки зрения тарифов на перелеты.

"Аэрофлот" категорически опровергает обвинения главы Общественной палаты России Валерия Фадеева в невыполнении авиакомпанией социальных обязательств перед жителями Дальнего Востока, о чем он заявил на пленарной сессии форума "Сообщество" по проблемам Дальнего Востока. Кроме того, Фадеев утверждал, что "сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск", — говорится в сообщении. Но это заявление полностью не соответствует действительности, подчеркнул перевозчик.

Поясняется, что на рейсах "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" в дальневосточные города действуют единые "плоские" тарифы в экономическом классе. Цена билета на рейсы "Аэрофлота" составляет 15 тысяч рублей в одну сторону и 25 тысяч рублей — туда и обратно. На рейсах "России" тарифы еще ниже — 13,2 тысячи рублей в одну сторону и 22 тысячи рублей туда и обратно.

"Аэрофлот" привел для сравнения среднюю стоимость билета экономкласса в Париж (туда и обратно) на рейсе авиакомпании, она составляет свыше 43 тысяч рублей (по данным за третий квартал 2018 года, согласно действующему курсу обмена валют). При этом расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском составляет более 6,6 тысячи километров, что в 2,7 раза больше, чем от Москвы до Парижа.

Также на форуме прозвучали слова о том, что "Аэрофлот" монополизировал рынок перевозок на Дальний Восток. "Действительно, другие российские авиакомпании не развивают перевозки на Дальний Восток, но исключительно по экономическим причинам. Цена их билетов не выдержит конкуренции с "плоскими" тарифами, которые значительно ниже себестоимости рейсов", — указывает компания.

"Информация о том, что "плоские" тарифы существенно ниже себестоимости и являются убыточными для авиакомпании, неоднократно публиковалась в СМИ. "Аэрофлот" сожалеет, что глава Общественной палаты России не изучил все аспекты данного вопроса перед выступлением", — заключает авиакомпания.