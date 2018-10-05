"Иногда лайк – это просто лайк": в ОП обсудили изменение статьи 282 УК РФ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Выездное открытое заседание экспертов Общественной палаты РФ, посвященное либерализации и правоприменению 282-й статьи УК РФ об экстремизме прошло на площадке компании Mail.Ru Group при участии известных журналистов, юристов и блогеров.

Также участники круглого стола обсудили участившиеся случаи привлечения людей к уголовной ответственности за высказывания на личной странице в соцсети или перепост.

Как отметил генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев, в цивилизованном обществе необходим свободный и беспрепятственный обмен информацией между людьми, а проблема преследования за лайки и репосты по статье 282 порой доводится до абсурда.

"Здорово, что голос интернет-индустрии и молодого поколения услышан, и пакет законопроектов, направленных на частичную декриминализацию статьи, внесен президентом в Госдуму", — сказал он.

Владимир Габриелян, вице-президент компании Mail.Ru Group, обратил внимание на большой общественный резонанс, связанный с уголовными делами, уже возбужденными по статье.

"Граждане считают эти случаи несправедливыми, а наказание несоразмерным. Нужно отметить, что мы нечасто осознано ставим лайки и делаем репосты. Иногда лайк — это просто лайк, не несущий никакой опасности для общества. Не надо наказывать за то, что было сделано без умысла и не повлекло последствий", — подчеркнул он.

Нужны новые эксперты

Большое внимание участники круглого стола уделили экспертизе, которая ведется при расследовании уголовных дел в отношении интернет-экстремистов. Как отметил Габриелян, эксперты могут считать материалы экстремистскими только лишь потому, что они получены от органов следствия. Для решения этой проблемы спикер предложил создать экспертный орган, в который бы вошли члены Общественной палаты и правозащитники, включая присутствующих на заседании.

"Так мы сможем посмотреть в ходе экспертизы глазами пользователя и дать более разностороннюю оценку представленным материалам", — сказал он.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич добавил, что необходимо либо сократить число неквалифицированных экспертов, либо предоставить им профессиональное обучение.

С этим согласен и представитель ОНФ Арсланбек Черкесов, который указал, что при экспертизе необходимо оценивать мотив и учитывать особенности личности автора и наличие комментариев к тому или иному действию в сети.

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в свою очередь обратился к участникам с вопросом, нужна ли экспертиза по делам о разжигании ненависти вообще.

"Спросите пять рядовых интернет-пользователей, насколько они считают ту или иную публикацию экстремистской. Давайте полагаться на здравый смысл — если пост не вызывает никакого призыва, то он не может считаться экстремистским", — добавил Федотов, отметив при этом, что создание экспертного совета с членами ОП будет хорошим началом для решения проблемы.

3 октября Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, уголовное дело нельзя будет возбуждать в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.