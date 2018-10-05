В Москве высадили более 2,5 миллиона цинерарий в 2018 году

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более 2,5 миллиона цинерарий высажено в Москве в текущем году, сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Более 2,5 миллионов цинерарий украшают клумбы столицы в текущем году. Цинерария — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые. В садовой культуре цинерарию выращивают в качестве однолетнего растения. Цветники Москвы ежегодно украшает цинерария приморская, которая популярна не только в городском озеленении, но и в частном садоводстве", — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в комплексе, большое значение для цинерарии имеет солнце, так как именно на солнце листья наливаются насыщенным серебристым цветом. Как правило, цветет цинерария со второй половины июня и до первых заморозков.

"Чтобы вырастить цинерарию, специалисты ГБУ "Озеленение" высеивают семена в начале весны. После следуют ежедневные уходные работы: полив, подкормка, пикировка, поддержание определенной температуры, регулировка освещенности для всходов. Для посева используют определенный субстрат, включающий в себя все необходимые минеральные и комплексные удобрения для полноценного и здорового роста растения", — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в природе цинерария распространена в тропической Африке и на острове Мадагаскар. Цинерария была открыта путешественниками еще в XVI веке, когда в моду вошли научные экспедиции в отдаленные уголки мира с целью познания новых граней Земли, открытия новых земель, их фауны и флоры. В Россию цветок был завезен только при Петре I.