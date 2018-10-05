Глава СПЧ поддержал создание экспертного совета по статье об экстремизме

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Идея создать экспертный орган, который бы определял наличие экстремизма в той или иной информации, размещенной в интернете, неплоха, однако в идеале здесь нужны не эксперты, а просто здравомыслящие пользователи сети, считает глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
В пятницу в ходе выступления на круглом столе, посвященном грядущим изменениям законодательства, технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян заявил о необходимости более квалифицированной экспертизы дел об экстремизме. По его мнению, важно сформировать экспертный орган, в который могли бы войти наряду с членами ОП, правозащитниками также и специалисты, определяющие наличие экстремизма в той или иной информации.
"Здесь не нужен эксперт, здесь нужен просто человек со здравым смыслом. Но как минимум начнем с экспертного совета", — добавил он.
Как отметил Федотов, есть все основания считать, что президентская инициатива приведет к тому, что тенденция к увеличению числа осужденных за экстремизм в интернете прекратится. "Мы поймали ситуацию на пике, число дел по 282-й статье части 1 росло очень сильными темпами", — сказал он.
Глава СПЧ считает, что можно было бы также убрать их текста закона "упоминание социальных групп" и упоминание, связанное с унижением достоинства. "Унижение достоинства — это оскорбление, это отдельный состав административного правонарушения", — пояснил он.
По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.