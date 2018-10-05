Глава СПЧ поддержал создание экспертного совета по статье об экстремизме

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Идея создать экспертный орган, который бы определял наличие экстремизма в той или иной информации, размещенной в интернете, неплоха, однако в идеале здесь нужны не эксперты, а просто здравомыслящие пользователи сети, считает глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не обладает информацией о возможности амнистии осужденных по статье 282.

В пятницу в ходе выступления на круглом столе, посвященном грядущим изменениям законодательства, технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян заявил о необходимости более квалифицированной экспертизы дел об экстремизме. По его мнению, важно сформировать экспертный орган, в который могли бы войти наряду с членами ОП, правозащитниками также и специалисты, определяющие наличие экстремизма в той или иной информации.

"Идея неплохая насчет того, чтобы создать некий экспертный совет…. Но я бы посмотрел на эту проблему еще и с другой стороны. Может, это слишком радикально, может, я слишком забегаю вперед — но на самом-то деле, какая должна быть экспертиза по делам о разжигании ненависти? Ведь текст, который размещен в сети с целью разжигания ненависти, нацелен на кого? Целевая аудитория кто: эксперты или рядовые пользователи? Вы просто спросите пять рядовых пользователей: вот ты прочитал этот текст, он у тебя возбудил ненависть? Возбудил — все, значит, это экстремизм. Не возбудил? Значит, посмеялись и пошли дальше", — сказал Федотов.

"Здесь не нужен эксперт, здесь нужен просто человек со здравым смыслом. Но как минимум начнем с экспертного совета", — добавил он.

Как отметил Федотов, есть все основания считать, что президентская инициатива приведет к тому, что тенденция к увеличению числа осужденных за экстремизм в интернете прекратится. "Мы поймали ситуацию на пике, число дел по 282-й статье части 1 росло очень сильными темпами", — сказал он.

Глава СПЧ считает, что можно было бы также убрать их текста закона "упоминание социальных групп" и упоминание, связанное с унижением достоинства. "Унижение достоинства — это оскорбление, это отдельный состав административного правонарушения", — пояснил он.

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.