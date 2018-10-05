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Общество

Медведев испытал на журналистах новый фотоаппарат "Зенит М"

(обновлено: 15:26 05.10.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев знакомится с новой фотокамерой Zenit M во время посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 5 октября 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев знакомится с новой фотокамерой Zenit M во время посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 5 октября 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 5 окт — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев, известный своей любовью к фотоискусству, в пятницу посетил Красногорский завод имени Зверева, где посмотрел на процесс сборки объективов и подержал в руках новую камеру "Зенит М", которая ещё не поступила в продажу, и сделал несколько снимков.

Цифровая дальномерная камера Zenit M
© Фото : пресс-служба Холдинга "Швабе"
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Красногорский завод, основанный в начале 40-х годов прошлого века, является сейчас одним из ведущих российских предприятий в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Сейчас завод входит в состав госкорпорации "Ростех" и занимается в том числе разработкой и созданием оптико-электронных средств контроля космического пространства, систем мониторинга земной поверхности с космических носителей, фототехники и медицинского оборудования.

Медведев в пятницу посетил цех сборки и ознакомился с процессом создания объектива "Зенитар", посмотрел также на готовые образцы продукции, выпускаемой заводом.

"Женщины работают, требуется точность и внимательность", — отметил премьер, проходя по цеху.

Он уточнил, что посмотрел производственные планы и отметил возможность в дальнейшем их наращивать.

Медведеву показали и экземпляр новой фотокамеры "Зенит M", которая должна поступить в продажу в начале следующего года. Премьер сам сделал несколько снимков окруживших его журналистов.

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев знакомится с тестовым образцами фотокамеры Zenit M во время посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 5 октября 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев знакомится с тестовым образцами фотокамеры Zenit M во время посещения Красногорского завода имени С.А. Зверева. 5 октября 2018

Цифровая дальномерная камера Zenit M
© Фото : пресс-служба Холдинга "Швабе"
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"Снимаю вас на новую камеру, вы — кэноновскими, мы – "Зенитом", — отметил глава правительства.

Также глава правительства посетил музей Красногорского завода, где ознакомился с историей предприятия, а также образцами выпускавшейся продукции. В частности, Медведев осмотрел обзорно-прицельные комплексы для бронетехники и авиации, прицелы для стрелкового оружия, бинокли и другие наблюдательные приборы.

Особое внимание премьера привлек стенд с производившимися на заводе фотоаппаратами "Зенит" и "Зоркий". Вместе с директором завода Медведев обсудил особенности различных моделей. Кроме того, главе правительства показали макеты комплексов "Аврора" и "Геотон" для дистанционного зондирования Земли и макет комплекса контроля космического пространства "Окно", расположенного в Таджикистане. Данный комплекс фиксирует все объекты, пролетающие над Землей на высоте до 40 тысяч км. Также Медведев оставил запись в книге почетных гостей, пожелав заводу новых успехов.

Презентация новой цифровой камеры Zenit M в Германии
© РИА Новости / Холдинг "Швабе"
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Красногорский завод изготавливает линзы и механические детали для сборки объективов, которые подходят для камер всех самых известных мировых производителей — Canon, Sony, Nikon, Leica и других, что позволяет обеспечивать выполнение заказов для всех потенциальных клиентов.

Позже в этот же день Медведев побывает в Красногорском колледже, где осмотрит лаборатории, а затем пообщается с преподавателями. Колледж был основан в середине 1950-х годов как Красногорский оптико-механический техникум. Сейчас он готовит специалистов по 18 направлениям, в том числе, "оптические и оптико-электронные приборы", "программирование", "технологии машиностроения", "экономика и бухгалтерский учёт", "банковское дело".

Красногорский завод является одним из ключевых партнёров учебного заведения: колледж осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров и специалистов среднего звена для работы на заводе.

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