Медведев испытал на журналистах новый фотоаппарат "Зенит М"

КРАСНОГОРСК (Московская область), 5 окт — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев, известный своей любовью к фотоискусству, в пятницу посетил Красногорский завод имени Зверева, где посмотрел на процесс сборки объективов и подержал в руках новую камеру "Зенит М", которая ещё не поступила в продажу, и сделал несколько снимков.
Медведев в пятницу посетил цех сборки и ознакомился с процессом создания объектива "Зенитар", посмотрел также на готовые образцы продукции, выпускаемой заводом.
"Женщины работают, требуется точность и внимательность", — отметил премьер, проходя по цеху.
Он уточнил, что посмотрел производственные планы и отметил возможность в дальнейшем их наращивать.
Медведеву показали и экземпляр новой фотокамеры "Зенит M", которая должна поступить в продажу в начале следующего года. Премьер сам сделал несколько снимков окруживших его журналистов.
Также глава правительства посетил музей Красногорского завода, где ознакомился с историей предприятия, а также образцами выпускавшейся продукции. В частности, Медведев осмотрел обзорно-прицельные комплексы для бронетехники и авиации, прицелы для стрелкового оружия, бинокли и другие наблюдательные приборы.
Особое внимание премьера привлек стенд с производившимися на заводе фотоаппаратами "Зенит" и "Зоркий". Вместе с директором завода Медведев обсудил особенности различных моделей. Кроме того, главе правительства показали макеты комплексов "Аврора" и "Геотон" для дистанционного зондирования Земли и макет комплекса контроля космического пространства "Окно", расположенного в Таджикистане. Данный комплекс фиксирует все объекты, пролетающие над Землей на высоте до 40 тысяч км. Также Медведев оставил запись в книге почетных гостей, пожелав заводу новых успехов.
Позже в этот же день Медведев побывает в Красногорском колледже, где осмотрит лаборатории, а затем пообщается с преподавателями. Колледж был основан в середине 1950-х годов как Красногорский оптико-механический техникум. Сейчас он готовит специалистов по 18 направлениям, в том числе, "оптические и оптико-электронные приборы", "программирование", "технологии машиностроения", "экономика и бухгалтерский учёт", "банковское дело".
Красногорский завод является одним из ключевых партнёров учебного заведения: колледж осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров и специалистов среднего звена для работы на заводе.