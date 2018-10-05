Главе норвежской делегации вручили крымскую награду

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Глава норвежской делегации Хендрик Вебер награжден грамотой с вручением нагрудного знака за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом.

Награда вручена в пятницу в рамках встречи делегации с главой крымского парламента Владимиром Константиновым на основании постановления президиума госсовета республики "за формирования позитивного имиджа за рубежом и развития международных связей".

При этом Константинов поблагодарил норвежскую делегацию за визит в Крым, назвав их поступок гражданским подвигом.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

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