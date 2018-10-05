В России нужно менять отношение к исторической памяти, заявил Федотов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Незнание почти половины российской молодежи о репрессиях в Советском Союзе, которое фиксируют соцопросы, говорит о том, что мы не храним свою память, такое положение дел надо менять, считает глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Меня очень огорчает, что 50% не знает (о репрессиях) и порядка 40% и не хочет знать. Вот, что меня потрясает. Это не свойственно цивилизованным народам. Цивилизованный народ старается знать свою историю", — сказал Федотов на пресс-конференции.
Он добавил, что однажды в Орловской области проезжал село, называвшееся Воин и существовавшее с IX века. Федотов сказал сопровождавшему вице-губернатору, что здесь должен быть хороший музей.
"И он ответил: "здесь вообще нет никакого музея". Вот это очень обидно. Мы не храним свою память. С этим надо что-то делать", — сказал глава СПЧ.