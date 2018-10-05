В России нужно менять отношение к исторической памяти, заявил Федотов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Незнание почти половины российской молодежи о репрессиях в Советском Союзе, которое фиксируют соцопросы, говорит о том, что мы не храним свою память, такое положение дел надо менять, считает глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), презентованного в пятницу, 80% россиян знают о репрессиях в СССР, но, если рассматривать возрастные группы, среди молодежи от 18 до 24 лет 47% опрошенных никогда не слышали о них.

"Меня очень огорчает, что 50% не знает (о репрессиях) и порядка 40% и не хочет знать. Вот, что меня потрясает. Это не свойственно цивилизованным народам. Цивилизованный народ старается знать свою историю", — сказал Федотов на пресс-конференции.

Он добавил, что однажды в Орловской области проезжал село, называвшееся Воин и существовавшее с IX века. Федотов сказал сопровождавшему вице-губернатору, что здесь должен быть хороший музей.

"И он ответил: "здесь вообще нет никакого музея". Вот это очень обидно. Мы не храним свою память. С этим надо что-то делать", — сказал глава СПЧ.