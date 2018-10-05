МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Около трети (35%) россиян заявили, что их родственники пострадали от репрессий в СССР в 1920-1950 годы, 43% указали, что в их семье репрессиям никто не подвергался, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленного на пресс-конференции в пятницу.

По данным ВЦИОМ, более чем у трети россиян (35%) были репрессированы родственники. Каждый пятый (22%) респондент не знает, были ли в его семье репрессированные родственники.

Большинство тех респондентов, у кого есть репрессированные родственники, узнали об этом из рассказов близких (91%). Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля достигает 97%.

Еще 4% сообщили, что информацию о репрессированных родственниках получили из исторических архивов, 3% — из интернета и соцсетей, 3% — из архивов МВД и ФСБ, 2% — из документальной литературы и СМИ.

Из тех опрошенных, у которых в семье были репрессированные родные, 58% хотели бы больше знать об их истории.

При этом 43% россиян сообщили, что репрессиям в их семье никто не подвергался. Еще 22% рассказали, что не знают, подвергся ли кто-то из родственников политическим репрессиям в советское время.

Исследование проводилось среди россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Всего в опросе 14 сентября приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.