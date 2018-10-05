МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о преследованиях по политическим мотивам граждан в СССР в 1920-1950 годах, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленного на пресс-конференции в пятницу.

Согласно результатам опроса, 80% россиян знают о репрессиях в СССР, но, если рассматривать возрастные группы, среди молодежи от 18 до 24 лет 47% опрошенных никогда не слышали о них.

Ничего не знают о репрессиях в СССР 19% из всех опрошенных, еще 1% затруднился ответить.

Абсолютное большинство опрошенных (93%) заявило, что интересуется историей своей семьи. Лишь 5% сообщили, что семейная история скорее не интересна. Получить информацию о своих предках 22% пытались из госархивов, 41% — из открытых баз данных, 72% — из разговоров с близкими, 33% — из соцсетей.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Всего в опросе, проведенном 14 сентября, приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.