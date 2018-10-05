В Москве выпал первый снег

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый снег выпал в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве местами зафиксирован первый снег", — сказал собеседник агентства.