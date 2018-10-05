В Госдуме возьмут на контроль дело о крупном ДТП в Тверской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа (СР), избранный от Тверской области, возьмёт на контроль дело о крупном ДТП под Тверью, в котором погибли, по предварительным данным, 13 человек.

В 7.30 пятницы на 15 километре автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса "ЛИАЗ" и микроавтобуса "Форд Транзит". По предварительной информации, 13 человек погибли. Экипажи ДПС на месте происшествия организуют движение транспорта. Микроавтобус ехал из Ржева в Тверь, автобус — из Твери во Ржев.

"Я, конечно, сейчас возьму на контроль (произошедшее)", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий сообщил, что ранее у него была запланирована на пятницу поездка по этой трассе, поэтому в ближайшее время он намерен выехать к месту происшествия.