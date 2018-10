Москва получила премию World Festival and Event City Award

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва получила премию World Festival and Event City Award как один из лучших городов для проведения фестивалей и массовых мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва получила престижную премию World Festival and Event City Award как один из лучших городов для проведения фестивалей и массовых мероприятий. Церемония награждения прошла в рамках 63-го ежегодного съезда и выставки IFEA (The International Festival and Event Association) в Сан-Диего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошлый год более 60 уличных мероприятий в столице посетили 62 миллиона человек.

"Мы экспериментируем с форматами, проводим гастрономические фестивали, фестивали-конкурсы, благотворительные фестивали, задействуем новые благоустроенные городские пространства, в общем, не стоим на месте. Радостно знать, что уровень организации фестивалей цикла "Московские сезоны" ценят и посетители, и представители международного профессионального сообщества", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной.

Она также отметила, что история "Московских сезонов" началась еще зимой 2012 года со Страсбургской ярмарки. Тогда рождественский фестиваль посетили порядка 600 тысяч человек.