Замминистра ЖКХ рассказал о внедрении технологий по переработке мусора

ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия через пять – семь лет имеет все шансы добиться технологического и экологического прорыва в теме раздельного сбора мусора и его переработки, заявил РИА Новости заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"Тема мусора, переработки и внедрения современных технологий имеет гигантские перспективы и большой потенциал. Сегодня тема мусора воспринимается как токсичная, но наша страна имеет все шансы в ближайшие пять – семь лет сделать на этом направлении технологический и экологический прорыв", — заявил Чибис.

Замминистра напомнил, что со следующего года в каждом регионе РФ заработают новая система по общему обращению с отходами и региональные операторы, которым региональные власти могут указать свои стандарты по раздельному сбору мусора.

По его словам, в 2019-2020 годах такие стандарты вызвались внедрить уже 15 регионов РФ. Это Московская область, Мордовия, Астраханская, Калужская, Брянская, Ярославская, Новгородская, Смоленская, Амурская, Мурманская области, Краснодарский, Камчатский края, Татарстан, Марий Эл, Карелия и Чечня.

"Тема раздельного сбора мусора – это правильный приоритет. Мы должны стимулировать экономику. И людей, и предпринимателей, которые этим занимаются. Для этого принято постановление по снижению тарифов для домов, которые раздельно собирают мусор. Плюс есть набор экономических стимулов для всех участников рынка", — отметил замминистра.