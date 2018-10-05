"Ромир": еда для россиян является источником энергии, а не красоты

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Еда для россиян — прежде всего источник энергии и работоспособности, а не повод для общения или средство быть красивым, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны, которая отражает покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

"Для абсолютного большинства россиян (96%) еда является в первую очередь источником энергии и работоспособности. Почти такое же количество участников исследования (92%) считают еду источником здоровья. 87% респондентов назвали еду удовольствием", — говорится в сообщении.

В свою очередь, 64% опрошенных считают еду средством или поводом для общения, а 58% — средством быть красивым и привлекательным. "Чуть больше половины россиян (51%) заявили, что считают еду простой необходимостью и не испытывают за столом никаких особенных эмоций", — добавляется в исследовании. "Ромир" также не выявил особых гендерных различий при анализе самых популярных ответов.

"Однако, как и следовало ожидать, представление о еде как о средстве быть красивым и привлекательным, более популярно среди женщин. Разница между ответами представителей обоих полов составила 16%. При этом мужчины гораздо чаще, чем женщины (59% против 46% соответственно) заявляли, что не испытывают по поводу еды никаких эмоций", — указывает холдинг.

С красотой и привлекательностью еду чаще ассоциируют самые молодые респонденты: у людей в возрасте младше 20 лет и 20-30 лет этот вариант ответа набрал 73% и 63% соответственно. "В возрастной группе старше 50 лет еду как часть ритуала для общения воспринимают более двух третей опрошенных — 69%", — отмечается в исследовании.