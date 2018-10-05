"Звезда" показала комнату, где жил Путин во время учебы на разведчика

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" в четверг впервые в истории показал комнату, в которой жил Владимир Путин во время своей учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).

В телепередаче, посвященной 80-летию Академии внешней разведки, была показана одна из многих комнат, где живут слушатели Академии в период учебы. "В этой комнате в течение года жил курсант Платов", — рассказал ведущий. Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. "Платов" был псевдонимом Путина.

На кадрах была показана стандартная комната на двоих человек. "Правда, нынешняя обстановка гораздо более комфортна, чем та, в которой когда-то жил президент Российской Федерации", — отметил ведущий.

Как отметил телеканал, номер комнаты остался скрыт. "Но не от зрителей — это тайна для слушателей Академии, чтобы не возникло желания побороться за право пожить в знаменитой комнате", — пояснил ведущий.

Академия внешней разведки основана 3 октября 1938 года как Школа особого назначения (ШОН). В 1943 году ШОН переименовали в Разведывательную школу (РАШ) 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР. С сентября 1948 года РАШ вновь переименовали в Высшую разведывательную школу (ВРШ). В переписке в системе Комитета госбезопасности СССР и в обиходе ВРШ еще называли "школой №101". В 1967 году за вклад воспитанников ВРШ в обеспечение безопасности государства ее наградили орденом Красного Знамени. Еще через год Высшую разведывательную школу преобразовали в Краснознаменный институт (КИ) КГБ СССР с правами высшего учебного заведения. После кончины в 1984 году советского лидера, бывшего председателя КГБ Юрия Андропова Краснознаменному институту присвоили его имя. С конца 1994 года КИ называется Академией внешней разведки.