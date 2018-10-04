"Автодор" назвал причины переноса сроков сдачи трассы М11

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Перенос сроков сдачи в эксплуатацию всей скоростной платной трассы Москва-Санкт-Петербург на 2019 год связан с нахождением предметов эпохи раннего железного века на 663-м километре строящейся дороги, следует из сообщения госкомпании "Автодор", реализующей проект.
"Первоначально комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода автомобильной дороги археологических памятников. Никто не подозревал, что они там есть — этот земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. Поэтому проведение археологических раскопок перед строительством не планировали. Но когда в конце весны текущего года генподрядчик приступил к земляным работам, рабочие нашли остатки древнего очага", — говорится в сообщении.
По условиям договора, строители известили о находке госкомпанию, после осмотра участка совместно с историками выяснилось, что речь идет о ценной находке — объекте археологического наследия, поясняет "Автодор". По закону, строительство было приостановлено, на объекте работают историки и археологи.
"Когда научно-исследовательские и спасательные археологические полевые работы на объекте "Поселение Войскорово" завершатся, комитет по культуре снимет требование о приостановке работ, и генподрядчик продолжит строительство автодороги. Но срок завершения строительства 7-го и 8-го участков трассы М11 придется сдвинуть на более позднее время", — поясняет госкомпания.