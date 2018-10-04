Кадыров отметил крепкую дружбу, которая связывает Чечню и Бахрейн

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил признательность делегации Бахрейна, прибывшей с визитом в Грозный, и отметил крепкую дружбу с этим государством.

Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе главы и правительстве региона, что делегация Бахрейна прибыла в среду в Грозный по приглашению руководства Чечни для участия в торжествах по случаю Дня города, в программе — посещение ряда объектов и встреча с руководством республики. Делегацию Бахрейна возглавляет личный представитель короля Бахрейна — шейх Нассер Бин Хамад Бин Иса Аль Халифа.

"Я признателен принцу Бахрейна, дорогому брату, шейху Халиду бин Хамад бин Иса Аль Халифа за то, что присутствует на наших торжествах по случаю 200-летия Грозного. Нас связывает братская дружба с Бахрейном", — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Также глава Чечни отметил, что на празднование юбилея столицы Чечни прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

День города Грозного ежегодно отмечается 5 октября. В этом году указом главы Чечни он объявлен праздничным выходным днем. Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу Сунжи по приказу царского генерала Алексея Ермолова была построена крепость "Грозная". Празднование 200-летия Грозного утверждено указом президента РФ Владимира Путина 26 февраля 2015 года.