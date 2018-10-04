Эксперт раскритиковал предложение запретить косметику в школах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Предложение запретить окрашивание волос и косметику во всех школах России — пустая затея, которая ни к чему не приведет, считает заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург.

Ранее член международного комитета Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в каждой школе "этикет учащегося" на основе общефедеральных рекомендаций, запретив косметику и окрашивание волос и установив правила поведения детей, в том числе друг с другом.

"По-моему, это пустая затея, объясню почему. Этикет, форма, макияж — все это базируется на традициях школы, которые школа сама десятилетиями вырабатывает, и свой дресс-код, и все эти вещи. Я очень давно работаю, и помню еще те годы, когда ретивые директора стояли при входе и отправляли в парикмахерские ребят с длинными прическами. Некоторые директора стояли и смывали макияж с лиц девиц. Эта война была проиграна по той простой причине, что мода меняется", — заявил Ямбург РИА Новости.

По мнению эксперта, в вопросе внешнего вида школьников существенно важно отделять "внутренние" вещи от "внешних".

"Если умная девочка, победительница олимпиад и так далее покрасила волосы в зеленый цвет или в розовый, — имеет полное право, нечего цепляться к внешности. Пройдет время, она повзрослеет и перекрасится. Тратить нервы себе, детям, и превращать школу в тюрьму – это полная глупость на самом деле и навивная вера во всесилие протокола", — отметил Ямбург.

Также он подчеркнул, что если мы не хотим продолжать разрыв между поколениями, мы должны уважать право личности любого ребенка. По его мнению, дети так образом стараются выделиться, это "так естественно".