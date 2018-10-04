Минздрав выступил против легализации легких наркотиков в России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ выступает категорически против легализации легких наркотиков, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Мы категорически против этого выступаем. И все передовые силы, в том числе "актив" — Организация Объединенных Наций, тоже против легализации легких наркотиков", — заявила министр в четверг в интервью радиостанции "Вести ФМ".

Также, говоря об опыте других государств в легализации подобных наркотиков, Скворцова подчеркнула, что любые препараты, которые "модифицируют ментальные и эмоциональные функции человека, вредны, их можно использовать для лечения, но кратковременно и под контролем врача для того, чтобы выводить из каких-то психологических состояний, но не более того".