Россияне выберут соотечественников, чьи имена дополнят названия аэропортов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россияне в рамках проекта "Великие имена России" смогут предложить кандидатуры выдающихся соотечественников, чьи имена дополнят официальные названия аэропортов, сообщил журналистам секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В рамках данного общенационального проекта официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами известных российских деятелей разных эпох.

"Голосование будет общественное, массовое. Будут созданы специальные сайты для голосования, в регионах главным оператором, предполагается, будут Общественные палаты регионов… Сначала на основе опросов будет составляться "длинный" список предполагаемых имен, которые будут присваиваться аэропортам, но потом местные жители сами смогут вносить туда новые дополнительные имена. Вот эту процедуру мы сейчас прорабатываем. Ни одно имя не должно остаться без внимания", — сказал Фадеев.

Он также отметил, что в рамках проекта в каждом аэропорту появится тематическая экспозиция, "возможно, мультимедийная", чтобы "пассажиры, проходя через аэропорт, узнавали что-то об этом человеке". "Это потребует денег. Вовлечена ассоциация аэропортов в нашу работу. Они готовы — частные компании готовы тратить на это деньги", — добавил Фадеев.

В свою очередь специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил журналистам, что считает данную общественную инициативу очень важной.

"Мне кажется, что сам проект вполне разумен… Он носит не только патриотический, но и просветительский характер, потому что очень часто люди плохо представляют себе, с какими именами связана та или иная территория, тот или иной регион, тот или иной город", — сказал он.

Швыдкой добавил, что сейчас будет разрабатываться механизм голосования. "Нужно выбирать те имена, которые действительно консолидируют общество и понятны жителям того или иного региона", — сказал он.