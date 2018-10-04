Эксперты советуют москвичам не спешить с переходом на зимнюю резину

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Автолюбителям можно не торопиться со сменой летней резины на зимнюю, в столичном регионе и Московской области пока не установилась минусовая температура.

В центре погоды "Фобос" в четверг сообщили, что первый снег может пойти в Подмосковье и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, незначительные снежинки могут срываться из-за слабоотрицательной температуры воздуха. Среднесуточная температура, по данным центра, на настоящий момент составляет +7… +8 градусов.

"Я могу сказать, когда надо по закону в зимнюю резину переобуваться, когда не надо. Есть Технический регламент Таможенного союза, там сказано, что переобуваться в зимнюю резину нужно на зимний период — декабрь, январь, февраль. С первого месяца зимы на три месяца. Наказания за это не предусмотрено, тем не менее, обязанность такая есть… Если рассуждать исключительно не как правовед, а как автолюбитель, то рано, наверное, еще переобуваться", — сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

"Ну хорошо, первый снег будет, но как-то еще не та устойчивая погода и не тот устойчивый минус, чтобы ставить зимнюю резину. Если кто-то не ездит по ночам, то есть смысл пока воздержаться, а в принципе когда уже будет стабильно по утрам температура минусовая, тогда, наверное, как и каждый автовладелец переобувается, когда к утру стабильно минус", — добавил он.

Да и сама зимняя резина при плюсовой температуре, напомнил эксперт, "чувствует себя не очень комфортно".

"Поэтому это не повод сейчас всем бросаться, устраивать очереди и пытаться застрелиться, если не успели", — пошутил собеседник агентства.

"Есть классическая система, которой еще учат всех водителей в автошколе, что при среднесуточной температуре от +6 до +7 пора переходить на зимнюю резину", — напомнил в свою очередь заместитель руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.