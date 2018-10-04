Силуанов предложил декриминализировать налоговые нарушения без умысла

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силанов выступил за отмену уголовной ответственности для предпринимателей, которые совершили налоговые преступления неумышленно.

Правительство, по его словам, сейчас готовит комплекс мер, которые связаны с исполнением майского указа президента РФ, и часть этих мер касается снижения уголовно-правовых рисков для бизнеса. "А это все формирует деловой климат. Если вы боитесь открыть новый бизнес, то как наша экономика сможет увеличить объёмы производства, как может увеличиться занятость? Здесь все имеет значение", — заявил он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

"Когда мы говорим, что за определённые правонарушения сразу предпринимателя "брали" – и в кутузку, такого не должно быть. Здесь всегда нужно смотреть, что это за правонарушение, умышленно ли предприятие уходило от уплаты налогов или умышленно не показывало свой бизнес. А если предприятие по недоразумению своему допустило те или иные правонарушения – ну, какая здесь уголовная ответственность?" — также сказал Силуанов.

"Здесь все-таки нужно применять более гибкие подходы с точки зрения администрирования, работы с предприятием", — добавил он.