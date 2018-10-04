Силуанов предложил декриминализировать налоговые нарушения без умысла

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силанов выступил за отмену уголовной ответственности для предпринимателей, которые совершили налоговые преступления неумышленно.
"Когда мы говорим, что за определённые правонарушения сразу предпринимателя "брали" – и в кутузку, такого не должно быть. Здесь всегда нужно смотреть, что это за правонарушение, умышленно ли предприятие уходило от уплаты налогов или умышленно не показывало свой бизнес. А если предприятие по недоразумению своему допустило те или иные правонарушения – ну, какая здесь уголовная ответственность?" — также сказал Силуанов.
"Здесь все-таки нужно применять более гибкие подходы с точки зрения администрирования, работы с предприятием", — добавил он.