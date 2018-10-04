Российский бар вошел в число пятидесяти лучших в мире

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бар El Copitas в Санкт-Петербурге вошел в число пятидесяти лучших в мире, согласно рейтингу The World's 50 Best Bars.

Эксперты поставили заведение на 39-е место. Это единственный российский бар в списке.

Отмечается, что в El Copitas готовят блюда латиноамериканской кухни и наливают традиционные для региона напитки. Кроме того, одна из отличительных особенностей заведения — его "секретность". Попасть в бар можно не всегда.

Лучшим баром в мире признан лондонский Dandelayan, владелец которого принял решение закрыть заведение за два дня до публикации рейтинга. Второе место также досталось лондонскому бару — American Bar. Третью строчку занял сингапурский Manhattan.