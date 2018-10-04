Норвежскую делегацию удивил вкус крымских яблок

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Норвежская делегация побывала в крымских садах, где удивилась вкусу местных яблок и способу их хранения, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

Гемпель подчеркнул, что в четверг делегация посетила сельхозпредприятие "Скворцово" в поселке Гвардейское Симферопольского района.

"У делегации самые благоприятные впечатления об этом производстве. Были в саду, где очень хороший урожай яблок, в фруктохранилище. Норвежцы приятно удивлены вкусом яблок и их хранением по современной голландской технологии. Они ходили по саду, рвали яблоки. Им очень понравились яблоки, они сказали, что у них такого в Норвегии нет", — сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.

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