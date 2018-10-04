Российские аэропорты предложили назвать именами Кобзона и Говорухина

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров в рамках проекта "Великие имена России" предложил в качестве возможных наименований российских аэропортов имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина, которые скончались в этом году.

Инициаторами проекта "Великие имена России" по дополнению официальных наименований аэропортов страны именами выдающихся соотечественников выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации данной идеи.

"Мы готовы сейчас представить и Кобзона… представить и Станислава Говорухина, которые недавно ушли от нас", — сказал Чилингаров в четверг на круглом столе в Общественной палате РФ.

Он назвал данную общественную инициативу очень важной.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Weekend", "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Являлся депутатом Госдумы с 1993 года. Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.