МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами выдающихся соотечественников, объявляется общенациональный конкурс по выбору имён, сообщил секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
"В ноябре, мы предполагаем, будет проходить это голосование", — добавил он.
По замыслу организаторов, идея состоит не в том, чтобы заменить уже существующие названия: речь идёт лишь об их дополнении. Совокупный пассажиропоток этих аэропортов превышает 170 миллионов человек.
После того, как имена будут выбраны, в перспективе будет также обсуждаться тематическое дизайнерское оформление залов аэропортов.
"Думаю, что ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой… Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе и задача присвоения этих имён станет действительно народной", — сказал в свою очередь Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.