МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами выдающихся соотечественников, объявляется общенациональный конкурс по выбору имён, сообщил секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Проект "Великие имена России" — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу", — сказал Фадеев, презентуя проект в ОП РФ в четверг.

"В ноябре, мы предполагаем, будет проходить это голосование", — добавил он.

По замыслу организаторов, идея состоит не в том, чтобы заменить уже существующие названия: речь идёт лишь об их дополнении. Совокупный пассажиропоток этих аэропортов превышает 170 миллионов человек.

После того, как имена будут выбраны, в перспективе будет также обсуждаться тематическое дизайнерское оформление залов аэропортов.

"Думаю, что ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой… Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе и задача присвоения этих имён станет действительно народной", — сказал в свою очередь Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.