МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил РИА Новости, что работы по железнодорожной части Крымского моста идут "с заделом", инцидент с падением фрагмента пролета не повлияет на сроки сдачи.

Ранее инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию. Никто из строителей не пострадал. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

"Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь. Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет", — рассказал Ротенберг.

По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.