В СПЧ призвали рассмотреть жалобу Маркелова на условия в СИЗО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жалобу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на условия содержания в СИЗО в Лефортово необходимо рассмотреть, заявил член СПЧ и председатель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

Раннее осуждённый за взятку на сумму более 235 миллионов рублей Леонид Маркелов пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на условия содержания в следственном изоляторе "Лефортово", где он находится уже полтора года. По словам защиты, на бывшего главу республики оказывается моральное давление. Он жалуется на "частый перевод — более 10 раз — из одной камеры в другую", на "перенос тюремных вещей, унизительные обыски" и "невозможность получить медпомощь".

"C жалобой Маркелова нужно разбираться, как и с жалобой любого гражданина. Это всё надо проверять…", — сообщил Каляпин РИА Новости.

Он подчеркнул, что не знает, в каких условиях содержится господин Маркелов, и трудно сказать, насколько его жалоба обоснованная, поэтому "всё это надо проверять".

По словам Каляпина, если человека действительно постоянно переводят из одной камеры в другую, то для этого сложно придумать какие-то законные основания.