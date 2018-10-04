В Подмосковье ночью может пойти первый снег

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый символический снег может пойти в Подмосковье и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, незначительные снежинки могут срываться из-за слабоотрицательной температуры воздуха, сообщили в центре погоды "Фобос" в четверг.

"В предстоящую ночь погода в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда с севера будет прорываться полярный воздух. В результате клин холода доберется до столичного региона, что в условиях разрозненной кучевой облачности и понижения температуры воздуха на уровне 500 метров до слабоотрицательной может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе", — рассказали в "Фобосе", подчеркнув, что речь идет не о зарядах снега, а о небольших срывах, "символическом метеорологическом снеге".

Так, потенциальная зона осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодскую, Ярославскую, Московскую и Калужскую области, при этом ночная температура у земли понизится до нуля — трех градусов тепла.