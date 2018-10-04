В Подмосковье ночью может пойти первый снег

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый символический снег может пойти в Подмосковье и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, незначительные снежинки могут срываться из-за слабоотрицательной температуры воздуха, сообщили в центре погоды "Фобос" в четверг.
"В предстоящую ночь погода в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда с севера будет прорываться полярный воздух. В результате клин холода доберется до столичного региона, что в условиях разрозненной кучевой облачности и понижения температуры воздуха на уровне 500 метров до слабоотрицательной может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе", — рассказали в "Фобосе", подчеркнув, что речь идет не о зарядах снега, а о небольших срывах, "символическом метеорологическом снеге".
Так, потенциальная зона осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодскую, Ярославскую, Московскую и Калужскую области, при этом ночная температура у земли понизится до нуля — трех градусов тепла.
"Наши машины во многом универсальны, их использование зависит от того, какое оборудование мы на них "навесим". Есть, конечно, исключения. Например, асфальтоукладчики и катки работают только летом, линейный погрузчик – только зимой", – объясняет эксперт.
По его словам, закупка новых машин для предприятия зависит от физического и морального износа парков. Нормативное количество техники высчитывают ежегодно, учитывая площадь территории и виды проводимых работ. Если в городе выпадает непредвиденное количество осадков, к ликвидации последствий подключают технику комплекса городского хозяйства Москвы.
"При ежедневной уборке одна такая щетка живет две недели, так как стачивается от постоянного трения. Мы готовимся к этому заранее и всегда оперативно заменяем такой расходный материал", - говорит заместитель руководителя предприятия.
"Эти ножи сменные, и перед зимой мы меняем их на новые. В условиях московской зимы такой нож служит как раз около сезона", — поясняет заместитель главного инженера ГБУ "Автомобильные дороги" Николай Гришаков.
"Для первых работ мы используем технику, оборудованную щетками, для вторых – распределители противогололедных материалов, для третьих — снегопогрузочную и вывозящую технику", — перечисляет Соколов.
"За счет сужения проезжей части пешеходные зоны стали шире. Соответственно, чтобы справляться с их очисткой зимой, мы выводим больше тротуароуборочных машин", — отмечает Соколов.
"Мы отвечаем за дороги федерального значения, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, МКАД и другие вылетные магистрали. К зиме мы готовы на сто процентов", — подчеркивает Соколов.