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Общество

В Подмосковье ночью может пойти первый снег

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© РИА Новости / Яков АндреевПервый снег. Архивное фотоПервый снег. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый символический снег может пойти в Подмосковье и других регионах Центральной России в ночь на пятницу, незначительные снежинки могут срываться из-за слабоотрицательной температуры воздуха, сообщили в центре погоды "Фобос" в четверг.

"В предстоящую ночь погода в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда с севера будет прорываться полярный воздух. В результате клин холода доберется до столичного региона, что в условиях разрозненной кучевой облачности и понижения температуры воздуха на уровне 500 метров до слабоотрицательной может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе", — рассказали в "Фобосе", подчеркнув, что речь идет не о зарядах снега, а о небольших срывах, "символическом метеорологическом снеге".

Так, потенциальная зона осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодскую, Ярославскую, Московскую и Калужскую области, при этом ночная температура у земли понизится до нуля — трех градусов тепла.

Спецпарад, стройся! Как снегоуборочную технику готовят к московской зиме
© РИА Новости / Сергей МамонтовБольшинство машин парка спецтехники "Автомобильных дорог", говорит заместитель руководителя предприятия Андрей Соколов, нельзя жестко разделить на исключительно "теплые" или "холодные".

"Наши машины во многом универсальны, их использование зависит от того, какое оборудование мы на них "навесим". Есть, конечно, исключения. Например, асфальтоукладчики и катки работают только летом, линейный погрузчик – только зимой", – объясняет эксперт. Сварочно-механический цех ГБУ Автомобильные дороги
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Большинство машин парка спецтехники "Автомобильных дорог", говорит заместитель руководителя предприятия Андрей Соколов, нельзя жестко разделить на исключительно "теплые" или "холодные".

"Наши машины во многом универсальны, их использование зависит от того, какое оборудование мы на них "навесим". Есть, конечно, исключения. Например, асфальтоукладчики и катки работают только летом, линейный погрузчик – только зимой", – объясняет эксперт.
© РИА Новости / Сергей МамонтовВ сварочно-механическом цехе при необходимости ремонтируют оборудование, отлаживают механические детали, меняют резину. Особое внимание уделяют местам, подверженным сильному износу. Это, например, лопаты снегоуборочных машин. Перед зимой к ним приваривают арматуру для дополнительной жесткости. Так они меньше стираются об асфальт, а значит, служат дольше.Подготовка спецтехники к зиме
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
В сварочно-механическом цехе при необходимости ремонтируют оборудование, отлаживают механические детали, меняют резину. Особое внимание уделяют местам, подверженным сильному износу. Это, например, лопаты снегоуборочных машин. Перед зимой к ним приваривают арматуру для дополнительной жесткости. Так они меньше стираются об асфальт, а значит, служат дольше.
© РИА Новости / Сергей МамонтовМойка — обязательная процедура для всех машин. Зимой их регулярно чистят от снега и грязи. Чтобы уберечь от ржавчины, поршни и уязвимые детали обрабатывают густой смазкой. "При правильном уходе техника служит от восьми до десяти лет. Конечно, без учета непредвиденных ситуаций", - отмечает Соколов.

По его словам, закупка новых машин для предприятия зависит от физического и морального износа парков. Нормативное количество техники высчитывают ежегодно, учитывая площадь территории и виды проводимых работ. Если в городе выпадает непредвиденное количество осадков, к ликвидации последствий подключают технику комплекса городского хозяйства Москвы.Мойка спецтехники
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Мойка — обязательная процедура для всех машин. Зимой их регулярно чистят от снега и грязи. Чтобы уберечь от ржавчины, поршни и уязвимые детали обрабатывают густой смазкой. "При правильном уходе техника служит от восьми до десяти лет. Конечно, без учета непредвиденных ситуаций", - отмечает Соколов.

По его словам, закупка новых машин для предприятия зависит от физического и морального износа парков. Нормативное количество техники высчитывают ежегодно, учитывая площадь территории и виды проводимых работ. Если в городе выпадает непредвиденное количество осадков, к ликвидации последствий подключают технику комплекса городского хозяйства Москвы.
© РИА Новости / Сергей МамонтовВ ремонтном цехе на машины устанавливают сменное оборудование для уборки снега и очистки улиц. Специалисты "Автомобильных дорог" собирают щетки, с помощью которых прометают московские проспекты и магистрали.

"При ежедневной уборке одна такая щетка живет две недели, так как стачивается от постоянного трения. Мы готовимся к этому заранее и всегда оперативно заменяем такой расходный материал", - говорит заместитель руководителя предприятия.Ремонтный цех ГБУ Автомобильные дороги
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
В ремонтном цехе на машины устанавливают сменное оборудование для уборки снега и очистки улиц. Специалисты "Автомобильных дорог" собирают щетки, с помощью которых прометают московские проспекты и магистрали.

"При ежедневной уборке одна такая щетка живет две недели, так как стачивается от постоянного трения. Мы готовимся к этому заранее и всегда оперативно заменяем такой расходный материал", - говорит заместитель руководителя предприятия.
© РИА Новости / Сергей МамонтовЕще один вид расходных материалов – это металлические ножи, которые крепятся к снегоуборочному трактору.

"Эти ножи сменные, и перед зимой мы меняем их на новые. В условиях московской зимы такой нож служит как раз около сезона", — поясняет заместитель главного инженера ГБУ "Автомобильные дороги" Николай Гришаков.Ремонтный цех ГБУ Автомобильные дороги
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Еще один вид расходных материалов – это металлические ножи, которые крепятся к снегоуборочному трактору.

"Эти ножи сменные, и перед зимой мы меняем их на новые. В условиях московской зимы такой нож служит как раз около сезона", — поясняет заместитель главного инженера ГБУ "Автомобильные дороги" Николай Гришаков.
© РИА Новости / Сергей МамонтовЗимние уборочные работы, по словам Соколова, можно поделить на три вида: прометание проезжей части, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега.

"Для первых работ мы используем технику, оборудованную щетками, для вторых – распределители противогололедных материалов, для третьих — снегопогрузочную и вывозящую технику", — перечисляет Соколов.Ремонтный цех ГБУ Автомобильные дороги
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Зимние уборочные работы, по словам Соколова, можно поделить на три вида: прометание проезжей части, обработка противогололедными материалами и сбор и утилизация снега.

"Для первых работ мы используем технику, оборудованную щетками, для вторых – распределители противогололедных материалов, для третьих — снегопогрузочную и вывозящую технику", — перечисляет Соколов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовКомплексное благоустройство Москвы оставило коснулось и работы городских снегоуборщиков.

"За счет сужения проезжей части пешеходные зоны стали шире. Соответственно, чтобы справляться с их очисткой зимой, мы выводим больше тротуароуборочных машин", — отмечает Соколов.
Парк спецтехники ГБУ Автомобильные дороги
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Комплексное благоустройство Москвы оставило коснулось и работы городских снегоуборщиков.

"За счет сужения проезжей части пешеходные зоны стали шире. Соответственно, чтобы справляться с их очисткой зимой, мы выводим больше тротуароуборочных машин", — отмечает Соколов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосле окончания подготовительных работ машины разъедутся по закрепленным за бригадами участкам. Оттуда они смогут оперативно выехать в город на ликвидацию последствий будущих снегопадов.

"Мы отвечаем за дороги федерального значения, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, МКАД и другие вылетные магистрали. К зиме мы готовы на сто процентов", — подчеркивает Соколов.
Парк спецтехники ГБУ Автомобильные дороги
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
После окончания подготовительных работ машины разъедутся по закрепленным за бригадами участкам. Оттуда они смогут оперативно выехать в город на ликвидацию последствий будущих снегопадов.

"Мы отвечаем за дороги федерального значения, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, МКАД и другие вылетные магистрали. К зиме мы готовы на сто процентов", — подчеркивает Соколов.
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