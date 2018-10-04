Протестующие в Ингушетии встретились с Евкуровым и пообещали разойтись

ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вышел к протестующим в Магасе из-за соглашения о границах с Чечней, после беседы они пообещали разойтись и позже вернуться на прием, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии был рассмотрен проект закона республики "Об утверждении соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой". Как сообщил КС Ингушетии, на основании статьи 36 названного конституционного закона данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума республики Ингушетия.

"Глава (Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — прим. ред.) вышел к протестующим, была провокация, после чего последовала пара выстрелов воздух резиновыми пулями, дальше все успокоились. Несколько человек подошли к главе, они переговорили, определились, что выберут группу активистов из порядка десяти человек, и придут к главе в администрацию. Всем сказали расходиться, будем разговаривать, когда разойдутся", — сказал собеседник агентства.

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно конституции РФ, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.